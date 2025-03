D’ancien joueur du PSG à directeur d’un Intermarché

Grégory Bourillon a complètement changé de cap, depuis qu’il a quitté le monde du foot et la pelouse du Parc des Princes.

Grégory Bourillon, ancien défenseur central passé par le Paris Saint-Germain, a entamé une reconversion professionnelle surprenante en devenant directeur d’un supermarché Intermarché à Saint-Jean-de-Monts en Vendée, tel que le révèle le site Actu.fr qui est allé à sa rencontre. Après 17 ans de carrière sur les terrains de Ligue 1, l’ex-footballeur professionnel se lance désormais dans le commerce de proximité.

Originaire de Laval, Bourillon a débuté sa carrière professionnelle à Rennes en 2003, avant de rejoindre le PSG en 2007. Sous les couleurs parisiennes, il a notamment remporté la Coupe de la Ligue en 2008 et atteint la finale de la Coupe de France la même année. Son parcours l’a ensuite mené au FC Lorient, au Stade de Reims, à Angers SCO, pour finalement terminer sa carrière de haut niveau à Châteauroux.

Après avoir raccroché les crampons, Grégory Bourillon s’était d’abord orienté vers une carrière de directeur sportif. Il a ainsi obtenu un diplôme universitaire de gestionnaire des organisations sportives en 2021, puis intégré la formation de Manager Général du CDES de Limoges, dont Zinédine Zidane est l’un des anciens élèves.

Il baignait déjà dans l’univers du commerce

Cependant, ses projets ont pris une tout autre direction. Cité par Actu.fr il explique : « Ma famille et celle de mon épouse Cyrielle étaient dans le milieu commerçant », détaille-t-il pour justifier ce virage à 180 degrés. Le couple est devenu franchisé du groupement Les Mousquetaires en 2024, après avoir suivi une formation complète. Aujourd’hui, Grégory et Cyrielle Bourillon gèrent l’Intermarché de Saint-Jean-de-Monts ainsi que son annexe du Perrier, qui emploient ensemble 40 personnes à l’année et jusqu’à 70 en saison estivale.

Parallèlement à cette nouvelle carrière, Grégory reste connecté au monde du football : en 2024, il a signé au club amateur des Écureuils des Pays de Monts, où évoluent également ses deux fils, Sacha et Maël. « J’ai toujours joué avec passion, et quand on fait les choses avec passion et amour, il y a toujours de belles choses qui arrivent derrière », philosophe l’ancien défenseur, appliquant désormais cette même approche à sa nouvelle vie de commerçant.