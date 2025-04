PSG. Que gagne Nasser al-Khelaïfi en tant que membre du comité exécutif de l’UEFA ?

Les membres du comité exécutif de l’UEFA sont rémunérés, sauf Nasser al-Khelaïfi et deux autres avec lui.

Siéger au comité exécutif de l’UEFA suppose pour celles et ceux qui le sont d’être rémunéré. en effet, selon le rapport financier de la saison 2023-2024 qu’à Sportune nous avons consulté, il est indiqué que « membres du Comité exécutif perçoivent une rémunération fixe et n’ont droit à aucune prime. Les vice-présidents perçoivent 250 000 € bruts et les autres membres 160 000 € bruts par an. »

Philippe Diallo est rémunéré, pas Nasser Al-Khelaifi

Par ailleurs précise le bilan financier : « Ces montants sont restés inchangés depuis 2017. » Parmi les membres exécutifs, il y a Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football qui est donc directement concerné par les mesures indiquées plus haut. Une autre personnalité du football national est un membre de l’exécutif en la personne de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG.

Le dispositif de rémunération exclut trois membres du comité

Mais à la différence des autres, lui ne perçoit aucune rémunération pour la fonction. La raison ? Il siège au comité en tant que représentant de l’Association européenne des clubs (ECA), au même titre que le PDG de l’Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín. Or la grille de rémunération exclut trois membres : lesdits représentant de l’ECA ainsi que le membre nommé par les Ligues européennes qu’est Pedro Proença, actuel président de la Fédération portugaise.