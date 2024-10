OM. Un ancien sponsor maillot signe avec le Treizième homme

Au tour d’Intersport de rejoindre le programme « Treizième homme » de l’OM.

Partenaire de quinze ans (depuis 2009) de l’Olympique de Marseille et même temps sponsor majeur à l’avant des maillots des joueurs pendant cinq ans, la marque d’articles de sport Intersport élargit son engagement avec l’OM en s’associant au « Treizième Homme », la structure dédiée aux projets d’impact social du club phocéen.

Cette nouvelle collaboration se concentre particulièrement sur le programme « Capitale du Foot », qui vise à réhabiliter des espaces sportifs dans la cité phocéenne. L’objectif est de créer des terrains de sport modernes et accessibles à tous, avec une attention particulière portée sur la jeunesse marseillaise.

« Notre engagement aux côtés de l’Olympique de Marseille est historique et nous sommes fiers de lui donner aujourd’hui une nouvelle envergure avec « Treizième Homme » », comment Johan Faity, le responsable partenariats d’Intersports. « Dans la continuité de nos dernières opérations visant à soutenir le football amateur et féminin avec les « Prix solidaires » et « Toutes au Stade »», nous poursuivons cet élan engagé pour le sport en offrant un terrain de jeu supplémentaire unique aux jeunes Marseillais et Marseillaises. »

L’OM accélère la mise en oeuvre de son programme « Treizième Homme »

« Nous sommes fiers de pouvoir accueillir un partenaire historique du club comme INTERSPORT au sein de notre organisation « Treizième Homme » », poursuit la directrice générale des opérations OM et de Treizième Homme, Cécilia Barontini. « Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une volonté conjointe de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et permettra de renforcer notre capacité à mobiliser des acteurs du sport autour de projets durables et innovants à l’image de Capitale du Foot. »

L’Olympique de Marseille accélère cette saison le développement de son programme « Treizième Homme », qu’il a initié en janvier de cette année. Récemment, au début de ce mois d’octobre, l’entreprise OnePoint l’a rejoint. D’autres marques déjà engagées élève leur niveau de collaboration, à l’instar ici d’Intersport, ou avant du groupe Suez.