OM : Un sponsor prolonge pour le « Treizième homme »

Vincent Borel (Suez) et Cécilia Barontini (OM) ont prolongé le contrat qui unit les deux marques.

Un renouvellement associé au programme « Treizième homme » que soutient l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a paraphé ce jeudi l’extension d’un an, jusqu’en 2025, de l’accord passé avec Suez, signé pour la première fois en janvier de cette année 2024.

Suez et l’OM rempilent jusqu’en 2025

« Nous sommes ravis que notre partenariat avec Suez se poursuive. Les engagements de Suez au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence s’inscrivent parfaitement dans la politique environnementale soutenue dans l’organisation « Treizième Homme ». Ce renouvellement montre, un peu plus encore, l’engagement de l’OM vis-à-vis des thématiques liées à la RSE, quelques semaines seulement après l’obtention par le club de la norme ISO 20.121″, commente par communiqué, la directrice générale des opérations OM et de « Treizième Homme », Cécilia Barontini.

Ce partenariat prévoit que Suez collecte et recycle les déchets du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus et de l’OM Campus. Des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes du centre de formation et des salariés du club sont également prévues.