OM – FC Nantes. Prédictions du match selon les bookmakers

Dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille, solide dauphin au classement, accueille le FC Nantes, modeste 14e. Les bookmakers ont rendu leur verdict et sans grande surprise, ils voient les Phocéens largement favoris de cette rencontre.

Les cotes parlent d’elles-mêmes : avec une cote de 1,35 pour une victoire marseillaise, les opérateurs de paris sportifs accordent 95% de chances de succès aux hommes de l’OM. Le match nul est proposé à 5,30 (3% de probabilité), tandis qu’une victoire nantaise serait un véritable exploit coté à 8,15.

Du côté des scores exacts, les bookmakers anticipent une rencontre contrôlée par les Marseillais. Le scénario le plus probable selon eux serait une victoire 2-0 de l’OM (cote 6,10), suivi de près par un 1-0 (7,00) et un 3-0 (7,90). Pour les plus optimistes nantais, un match nul 1-1 reste envisageable avec une cote de 8,65, ou, plus improbable encore, une victoire 0-1 des Canaris (19,50).

L’OM donné vainqueur et Greenwood buteur

Qui pour faire trembler les filets ? Mason Greenwood est désigné comme le buteur le plus probable de la rencontre avec une cote de 2,15. L’attaquant marseillais devance ses coéquipiers Amine Gouiri (2,58) et Neal Maupay (2,70) dans la hiérarchie des probables buteurs. Côté nantais, c’est Matthis Abline qui est considéré comme la menace offensive principale avec une cote de 4,70, devant Mostafa Mohamed (5,25) et Moses Simon (5,90).

Le danger pourrait également venir des passes décisives, avec encore Greenwood (3,92) comme principal créateur côté marseillais, tandis que Moses Simon (6,85) apparaît comme le passeur le plus probable côté nantais.

L’histoire semble écrite d’avance pour les bookmakers : l’OM devrait s’imposer à domicile face à des Nantais qui auront bien du mal à créer la surprise. Mais comme on le sait, le football réserve parfois son lot de rebondissements…