OL, OGCN. Les primes gagnées en Ligue Europa par les clubs français

Fortunes (sportives et financières) diverses pour les deux clubs français engagés en Ligue Europa.

L’un est presque qualifié autant que l’autre est éliminé. Voilà le résumé sportif du bilan des clubs français engagés dans l’édition 2024-2025 de la Ligue Europa : l’Olympique Lyonnais solide quatrième au lendemain de la 6e journée et l’OGC Nice, pâle 35e au même tour. Evidemment, ces performances contrastées ont aussi un effet sur les primes engrangées par l’un ou l’autre des deux clubs.

Rappelons, avant de détailler plus longuement ce que chaque club peut espérer, que l’UEFA qui l’organise, a changé la formule de sa Ligue Europa. Désormais, la première phase se dispute en une poule unique à 36 équipes. Qui dit compétition renouvelée dit prize money augmenté. Les 36 équipes en compétition se partagent 565 millions d’euros cette saison, 100 millions de plus que la précédente.

L’OL fait le plein, l’OGC Nice tenu à la portion congrue

La nouvelle forme de répartition est encore floue sur la partie du pilier « valeur » qui englobe à la fois l’enveloppe des droits TV en fonction de ce que paient les diffuseurs de chaque pays et le classement au coefficient des équipes engagées. Le reste est par contre parfaitement quantifiable.

Ainsi, la seule présence dans cette poule à 36 pour l’Olympique Lyonnais et le GYM assure aux deux équipes une prime commune de 4,31 millions d’euros. Chaque victoire en phase de poule (4 pour l’OL, aucune jusqu’ici pour l’OGC Nice), rapporte 450 000 euros. Et chaque match nul (un pour Lyon, deux pour l’OGCN) est payé 150 000 euros.

Les équipes sont ensuite bonifiées selon leur place au classement. A l’actuel, après six journées, la trente-cinquième place des Aiglons vaut 150 000 euros. La quatrième des Gones rapporte 2,475 millions d’euros. Et s’ils parviennent à la conserver jusqu’au bout, ils recevront en plus un bonus de 600 000 euros, identiques aux huit premiers clubs, qui seront aussi directement qualifiés pour les huitièmes de finale.

En résumé donc, et cela indépendamment de la part du « pilier valeur » qui s’ajoute en plus, l’OGC Nice peut espérer 4,76 millions d’euros, au minimum ici quasi garanti, sauf à finir 36e et dernier plutôt que 35e (soit 75 000 euros de différence). Quant à l’OL, s’il conserve sa quatrième place, il prétendra à un total de 9,335 millions d’euros. Que complèteront une prime de 1,75 millions d’euros des huitièmes de finale, qu’il sera alors certain de disputer.

