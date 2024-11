OL. L’action Eagle Football Group dévisse à la bourse de Paris

Si John Textor se veut rassurant, le patron de l’OL peine à convaincre les investisseurs, en raison notamment de la décision rendue par la DNCG à l’égard de son club.

L’inquiétude grandit pour le futur de l’Olympique Lyonnais, en dépit de messages et de chiffres qui se veulent rassurant, publiés par l’actionnariat. Hier vendredi, dans la foulée du passage du board de l’OL, face à la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), le club a partagé les comptes de son premier trimestre, de nature à rassurer les marchés, à la faveur d’un chiffre d’affaires de l’opérationnel en hausse en 2024-2025, sur la période 2023-2024.

La DNCG ordonne une « rétrogradation à titre conservatoire », la bourse réagit

Las, une poignée de minutes plus tard, la DNCG a rendu son verdict sur la situation financière de l’OL et son jugement est sévère : a été prononcé à son encontre un « encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter », plus une « rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours ». Comprendre que sauf à redresser les finances d’ici au 30 juin 2025, l’équipe sera automatiquement reléguée en Ligue 2, à la fin de la saison en cours. Et ce, quelle que soit sa performance sportive des hommes de Pierre Sage sur le rectangle vert.

Depuis la Covid en 2020, l’Olympique Lyonnais a toujours perdu de l’argent Au cumul des 5 derniers exercices, les pertes sont de 323,81 M€ net

Dans le détail : – 25,7M€ en 2024

– 99M€ en 2023

– 55M€ en 2022

– 107,51M€ en 2021

– 36,6M€ en 2020 pic.twitter.com/8YimVnxNNK — Sportune (@Sportunefrance) November 13, 2024

L’action de l’OL a perdu près de 38% de valorisation depuis la crise de la Covid

Forcément qu’une telle décision impacte, pour un club – le seul en France -, intronisé sur la place boursière. A la cloture hebdomadaire du marché Euronext hier, le titre a dévissé à 1,92 euros. C’est-à-dire qu’il est en baisse de 2,04% sur la veille, 7,69% sur cinq jours, 15,04% sur un mois et jusqu’à -37,86% sur cinq ans, avant que la Covid ne bouleverse l’économie et particulièrement celle liée à l’Olympique Lyonnais, chaque année depuis déficitaire, tel que nous l’avons déjà détaillé sur Sportune.