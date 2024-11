OL. Des revenus en hausse sur le premier trimestre 2024-25

Grâce à la coupe d’Europe, les revenus de l’OL progressent sur un an. Mais la nécessité de vendre au prochain mercato demeure inévitable.

Un timing on le devine loin d’être anodin. Au jour pour l’OL de passer son grand oral devant la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), et alors que le club accuse un déficit chronique depuis quatre ans, Eagle Football Group, l’actionnaire majoritaire, a publié les comptes de son premier trimestre de la saison 2024-2025.

Stimulés par le retour du club en coupe d’Europe, la Ligue Europa que l’Olympique Lyonnais dispute actuellement, ils sont en hausse de 12% sur les revenus de l’opérationnel. Droits TV (+15%) et billetterie (+26%) sont en progression, à respectivement 7,3 millions d’euros et 9,1 millions d’euros. Les events augmentent aussi de 22% à 7,5 millions d’euros et les produits de la marque de 13% à 6 millions d’euros.

Depuis la Covid en 2020, l’Olympique Lyonnais a toujours perdu de l’argent Au cumul des 5 derniers exercices, les pertes sont de 323,81 M€ net

Dans le détail : – 25,7M€ en 2024

– 99M€ en 2023

– 55M€ en 2022

– 107,51M€ en 2021

Des revenus de l’opérationnel qui augmentent, mais le trading est en forte baisse

En revanche, le sponsoring chute de 13% et un million d’euros sur l’exercice 2023 à 6,7 millions d’euros cette saison. Au total, le produit des activités de l’OL s’élève à 36,5 millions au premier trimestre de cet exercice sportif, contre 32,6 millions d’euros un an plus tôt. Mais le total demeure inférieur à l’ajout des opérations du marché des transferts car la cession de contrats de joueurs a rapporté 29,7 millions d’euros cette saison, contre 90,5 millions d’euros sur la période précédente.

Comprendre que l’OL est inévitablement tenu à vendre des éléments de son collectif actuel sur le mercato de janvier qui arrive pour réduire les pertes et satisfaire à ses ambitions comptables et celles du gendarme financier du football français.