Stade Toulousain: Un sponsor sur le maillot prolonge de deux ans

Le Stade Toulousain et le Groupe Parera poursuivent leur collaboration.

Le Stade Toulousain a annoncé la prolongation de son partenariat avec le Groupe Parera, leader français de la cartographie, pour une durée de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025. Le Groupe Parera, en tant que Partenaire Officiel du club, sera présent sur le bas du dos des maillots de l’équipe professionnelle lors des matchs de Coupe d’Europe et pour six rencontres de Top 14.

Deux ans de plus pour le Stade Toulousain avec le Groupe Parera

« C’est non sans une grande fierté que nous renouvelons aujourd’hui notre collaboration avec un de nos plus fidèles partenaires, le Groupe Parera. Nous partageons des qualités d’entraide et d’engagement, qui ne manqueront pas de s’associer à nouveau pour deux saisons supplémentaires. Nous arborerons avec honneur le logo du Groupe Parera sur nos maillots européens ainsi que sur quelques rencontres de Top 14 », détaille dans le communiqué Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain.

Entamé en 2018, le partenariat portait à l’origine sur l’espace à l’arrière des shorts des joueurs. Plusieurs fois renouvelé dans le temps, le Groupe Parera a finalement troqué le short pour l’arrière des maillots des joueurs.