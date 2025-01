Manchester United pourrait perdre un contrat à un milliard d’euros

Une relégation de Manchester United en Championship serait une catastrophe. Et pas seulement sportive.

La situation est critique du côté d’Old Trafford. Actuellement 14e de Premier League, Manchester United traverse une période particulièrement délicate sous la houlette de son nouvel entraîneur Ruben Amorim, arrivé en novembre dernier. Avec seulement deux victoires en championnat depuis sa prise de fonction, le technicien portugais n’a pas caché son inquiétude quant à une possible relégation du club en Championship.

Le partenariat d’Adidas serait caduque avec la relégation

Les conséquences financières d’une telle descente seraient désastreuses pour les Red Devils. Prolongé pour la période 2025 à 2035, leur partenariat avec l’équipementier Adidas, estimé à 900 millions de livres (environ 1,04 milliard d’euros), pourrait être remis en cause. Selon The Telegraph, l’accord décennal signé avec la marque allemande prévoit deux options en cas de relégation : une résiliation pure et simple avec un préavis d’une saison, ou une réduction de moitié des versements annuels, passant de 90 à 45 millions de livres (de 108 à 54 M€) pendant douze mois.

Manchester United perdrait bien plus en descendant de Premier League

Au-delà de ce contrat majeur, c’est l’ensemble des revenus du club qui serait impacté. Manchester United perçoit actuellement 258,2 millions d’euros de droits TV, dont 80% proviennent de la Premier League. Même si le club conserve pour l’instant une avance de sept points sur la zone rouge, les propos lucides d’Amorim en conférence de presse témoignent de l’urgence de la situation : « Notre club a besoin d’un électrochoc. Nous devons être transparents avec nos supporters. »

