Manchester United vs City. TV, sponsors, billetterie, qui a gagné le plus en 2024 ?

Financièrement, qui gagne le match entre Manchester United et Manchester City ?

Il n’y pas que sur le rectangle vert que les deux clubs de Manchester s’opposent. Financièrement, United et City sont deux machines à produire du cash, mais les chiffres de la saison 2023-2024 compilés par Football Benchmark révèlent des trajectoires contrastées. Si les deux géants anglais affichent une croissance de leurs revenus opérationnels, Manchester United avec 22,4 millions d’euros nets de bénéfice et City avec 11,6 millions d’euros, leurs performances économiques diffèrent significativement.

Manchester City domine les revenus télévisuels (343,1 M€ contre 258,2 M€) et commerciaux (406,5 M€ contre 352,6M€) , tandis que les Red Devils conservent l’avantage sur les recettes de billetterie (159,7 M€ contre 88 M€). Cette répartition témoigne des stratégies distinctes adoptées par les deux clubs : City capitalisant sur ses succès sportifs récents et son attractivité commerciale, United s’appuyant sur sa base historique de supporters et son stade mythique.

Manchester City boucle la saison bénéficiaire au contraire de United

Côté dépenses, les deux clubs voient leurs charges augmenter, mais dans des proportions différentes : elles 47,6 millions d’euros supérieures d’une saison à l’autre pour United (pour un total de 635,7 M€), et de 17,5 millions pour City (au total de 715,8 M€). Les masses salariales des deux équipes s’élèvent à 439 millions à United et 480,3 M€ du côté des Citizens.

Cette gestion plus maîtrisée des coûts par City se reflète dans les résultats finaux : alors que les Sky Blues affichent un bénéfice net de 85,9 millions d’euros, les Red Devils accusent une perte de 131,7 millions.