Losc: Combien vaut le 11 type de la saison 2024-25 sur le mercato ?

Jonathan David devrait finalement rester un an de plus au Losc. Une très bonne nouvelle pour les supporters lillois et plus largement les suiveurs du football en France.

Jonathan David va finalement resté, lui qui ne manquait pas de courtisans. Parce qu’il s’épanouit au club et parce qu’il a des chances de renouer avec la Ligue des champions, l’attaquant international canadien va normalement poursuivre l’aventure jusqu’au terme de son contrat en 2025. Normalement, car dans le foot rien n’est jamais acquis.

Le Lillois le plus bankable devrait rester

A 24 ans, avec les années d’expérience en plus, Jonathan David est un devenu un joueur coté sur le marché et il n’est certainement pas encore à son « prime ». Forcément que l’échéance prochaine de la fin de son contrat réduit quelque peu sa valorisation du moment, mais il n’en est pas moins le joueur le plus coté du 11 type du Losc, celui que donne le journal L’Equipe pour la saison 2024-2025.

Un Losc logiquement ambitieux cette saison

Jonathan David en vaut le tiers environ à lui seul, sur un collectif estimé au cumul à 174 millions d’euros. Cela équivaut à un joueur à près de 16 millions d’euros sur ce marché des transferts. Peu ou prou l’équivalent de Bafodé Diakité en défense. Ce Losc nouvellement coaché par Bruno Génésio a de légitimes ambitions pour jouer le haut de tableau. L’Europe sinon mieux.

Combien vaut le 11 type de la saison 2024-25 du Losc sur le mercato ?

Lucas Chevalier = 30 M€

Bafodé Diakité = 15 M€

Aïssa Mandi = 2 M€

Thomas Meunier = 2 M€

Angel Gomes = 20 M€

Benjamin André = 10 M€

Ismaily = 2 M€

Tiago Santos = 20 M€

Hákon Arnar Haraldsson = 25 M€

Rémy Cabella = 3 M€

Jonathan David = 55 M€