Le Groupama Stadium avait fait le plein pour la visite du PSG.

Même avec l’Olympique de Marseille – le leader au classement des affluences – en déplacement, la 23e journée de Ligue 1 a réuni beaucoup de monde dans les tribunes des neuf stades fréquentés pour l’occasion. C’est qu’après l’OM et son Vélodrome devant, l’Olympique Lyonnais et le LOSC Lille, soit les deux clubs aux plus grands stades en suivant, recevaient. Et des cadors, respectivement le Paris SG et l’AS Monaco.

Nantes – Lens dans la moyenne

De quoi faire élever la moyenne ordinaire, à 28 846 par rencontre, comme l’équivalent de FC Nantes – RC Lens à la Beaujoire et le total cumulé à 259 612. C’est plus donc, que la moyenne de la saison 2024-2025 de Ligue 1 proche de 25 500. Outre les deux chocs cités plus haut pour facteur déterminant, cette 23e journée doit aussi ses bonnes affluences à l’ensemble des parties qui se sont toutes jouées à plus de 17 000 spectateurs.

Fait amusant, l’Olympique de Marseille que nous évoquions plus haut en référence nationale, a disputé à Auxerre, le match le moins suivi de cette nouvelle levée de l’exercice en cours du championnat de France.

Les affluences de la 23e journée de Ligue 1

Olympique Lyonnais – Paris SG = 57 777

LOSC Lille – AS Monaco = 44 177

AS Saint-Etienne – Angers SCO = 30 566

FC Nantes – RC Lens = 28 169

Stade Rennais – Stade de Reims = 26 818

RC Strasbourg – Stade Brestois = 19 108

OGC Nice – Montpellier HSC = 18 519

Toulouse FC – Le Havre AC = 17 239

AJ Auxerre – Olympique de Marseille = 17 183