La Ligue des champions change de ballon pour finir la saison

Le ballon de la Ligue des champions fait peau neuve.

À l’approche des phases finales de la Ligue des Champions 2024-2025, Adidas en tant que fournisseur officiel de l’UEFA, dévoile son nouveau ballon officiel pour la phase à élimination directe. Un équipement qui rend hommage à Munich, ville hôte de la finale prévue le 31 mai 2025.

Le nouveau ballon fait la part belle aux symboles munichois et bavarois. Sur fond blanc orné des traditionnelles étoiles de la Champions League, les hexagones verts et cuivre évoquent les toits caractéristiques de la « porte des Alpes bavaroises ». Le design intègre également des éléments emblématiques de la région : le Lion palatin, l’Edelweiss, le Jardin anglais, ou encore le houblon, témoignant de la riche culture bavaroise.

Un ballon qui rend hommage à la ville de Munich

Au-delà de son esthétique, ce ballon incarne les dernières avancées technologiques d’adidas. Il est pensé sans coutures thermocollée. Il est aussi fabriqué à partir de polyester recyclé et d’encre à base d’eau, il intègre par ailleurs plus de matériaux biosourcés que ses prédécesseurs : fibres de maïs, canne à sucre, pulpe de bois et caoutchouc naturel composent ses différentes couches, sans compromis sur les performances.

Première sortie officielle ce mardi

Ce nouveau ballon sera mis à l’épreuve dès ce mardi 11 février à l’occasion des barrages de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Des barrages que disputeront trois des quatre clubs français engagés : le Paris SG et le Stade Brestois qui s’affrontent, ainsi que l’AS Monaco opposée au Benfica, tandis que LOSC Lille est déjà qualifié.