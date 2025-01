Liverpool. Salaire, durée, les détails du contrat des Reds pour retenir Alexander-Arnold

Liverpool joue le tout pour le tout pour conserver Trent Alexander-Arnold.

Face à l’intérêt pressant du Real Madrid, Liverpool a augmenté son offre pour conserver son latéral droit formé au club. Selon The Mirror, les Reds proposent à Trent Alexander-Arnold un contrat de cinq ans assorti d’un salaire hebdomadaire de 300 000 livres (un peu plus de 360 000 euros), soit un package total de 78 millions de livres sur la durée du bail (presque 95 M€).

Le défenseur anglais de 26 ans, libre en juin prochain, se trouve face à un choix cornélien. D’un côté, son club formateur où il pourrait devenir une légende et hériter naturellement du brassard de capitaine après Virgil van Dijk. De l’autre, le Real Madrid et son statut de « Galactique », avec une proposition financière similaire agrémentée d’une prime à la signature conséquente.

Liverpool se hisse à la hauteur de l’offre du Real Madrid

Si les Merengues aimeraient boucler le transfert dès janvier moyennant 20 millions de livres d’indemnité (24 M€), Liverpool refuse catégoriquement de lâcher son joueur en pleine course au titre. Le principal intéressé, lui, maintient le suspense et la discrétion : « J’ai déjà signé quatre ou cinq prolongations et aucune ne s’est négociée publiquement – celle-ci ne le sera pas non plus », a-t-il confié selon des propos rapportés par le média anglais.

En parallèle, le club travaille également sur les dossiers Mohamed Salah et Virgil van Dijk, eux aussi en fin de contrat cet été. Les dirigeants se montrent optimistes quant à leur prolongation pour deux saisons supplémentaires, malgré l’intérêt notamment de clubs saoudiens pour l’attaquant égyptien.