OM, PSG, LOSC. Quel est le salaire de Yusuf Akçiçek que suivraient les clubs français ?

Trois clubs français sur la piste d’un même défenseur turc.

Trois des plus gros clubs français en concurrence sur un même profil. En l’espèce, celui Yusuf Akçiçek, jeune défenseur turc de 19 ans, actuellement sous contrat avec le Fenerbahçe. L’information émane du média Sabah qui évoque l’intérêt commune de l’Olympique de Marseille, du Paris SG et du LOSC Lille en plus d’autres grands clubs européens parmi lesquels le Bayern Munich ou Manchester United.

La valorisation de Yusuf Akçiçek explose

Le longiligne gaucher est en train de prendre du galon dans le collectif aux ordres de José Mourinho. Ses performances influent grandement sur sa valorisation, désormais estimée à 5,5 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt, contre à peine 100 000 euros au commencement de cette saison 2024-2025. Passé professionnel au début de cet exercice sportif, Yusuf Akçiçek est lié au Fenerbahçe par un contrat de quatre ans, jusqu’en 2028.

Une offre contractuelle avec un salaire multiplié par dix

Plus tôt dans ce mois de mars, le même média Sabah indiquait la volonté de son club d’étendre son contrat sur deux saisons de plus, jusqu’en 2030. En élevant alors son salaire, jusqu’à 10 fois ce qu’il gagne présentement. A savoir que Akçiçek approche une rémunération annuelle de 1 million de livres turques, soit l’équivalent au cours monétaire actuel de 24 000 euros. C’est-à-dire plus ou moins 2 000 euros par mois qui en deviendrait donc 20 000 s’il était prolongé. Et forcément (beaucoup) plus, si c’est l’un des clubs cités plus haut qui l’embauche.