Real Madrid. Salaire, durée, les détails du contrat offert à Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold est le centre des convoitises du Real Madrid.

Trent Alexander-Arnold bouclera-t-il l’exercice en cours avec les Reds de Liverpool ? S’il reste en janvier, latéral droit international anglais poursuivra-t-il son aventure avec le club de la Mersey à compter de la saison prochaine ? Beaucoup de questions qui accompagnent le futur de l’un des footballeurs les plus bankable du moment sur le marché des joueurs en fin de contrat au mois de juin.

Trent Alexander-Arnold au Real Madrid dès cet hiver ?

Car Trent Alexander-Arnold est l’objet d’une cours assidue du Real Madrid, nul autre que le club le plus titré du football et l’actuel tenant du titre de la Ligue des champions. Selon la presse britannique, les Merengue souhaiteraient même passer à l’action dès cet hiver, sur ce mercato de janvier. The Sun livre les détails de l’opération. A Liverpool, le Real serait enclin à payer une indemnité de transfert de 20 millions de livres (environ 24 millions d’euros).

Salaire doublé et contrat sur cinq ans pour le latéral

Vingt millions de livres sterling, c’est aussi le salaire annuel que le champion d’Espagne proposerait au joueur de 26 ans. C’est-à-dire à plus du double des 180 000 livres hebdomadaires (11,3 millions, en euros et à la saison), qu’il perçoit actuellement chez les Reds. Assorti d’un contrat sur cinq ans, cela vaudrait l’équivalent de 100 millions de livres (120 M€), au bénéfice d’Alexander-Arnold. Qui deviendrait à cette occasion, l’un des éléments les mieux rémunérés du vestiaire de la Maison Blanche.