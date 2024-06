Ligue 2: BeIn Sports acquiert l’intégralité des droits jusqu’en 2029

BeIn Sports sera seul diffuseur de la Ligue 2 jusqu’en 2029.

Alors que les négociations s’enlisent pour la Ligue 1, et qu’à cinq jours du début de la saison 2024-2025 la Ligue nationale de football (LFP) n’a toujours pas de diffuseur, le groupe beIn Sports vient de s’assurer l’exclusivité de la diffusion de la Ligue 2 pour les cinq prochaines saisons, de 2024-2025 à 2028-2029.

BeIn Sports s’adjuge tous les droits de diffusion de la Ligue 2

Partenaire du football français depuis 2012, le groupe audiovisuel qatari consolide son engagement envers le championnat de deuxième division. Cette nouvelle entente avec la Ligue de Football Professionnel garantit aux abonnés l’accès à l’intégralité des matchs de Ligue 2.

« Nous sommes très heureux de renouveler le contrat de diffusion de la Ligue 2 jusqu’en 2029 et permettre à nos abonnés d’avoir accès à 100 % des matchs en exclusivité », détaille Yousef Al-Obaidly, le président de beIn Sports France. « Depuis 2012, beIn Sports s’est fièrement imposé comme un diffuseur de sport de premier plan en France, offrant un catalogue de droits riche et varié, basé sur des investissements raisonnés et mesurés, reflétant notre stratégie réfléchie et à long terme. Nous sommes également fiers de notre engagement à soutenir le développement du football et du sport en France, tant au niveau professionnel qu’amateur. Nous attendons avec impatience la reprise prochaine du championnat de Ligue 2 BKT, que nous diffuserons en exclusivité pour nos chers abonnés. »

« L’attribution de l’ensemble des lots à BeIn Sports est une excellente nouvelle pour tous les clubs de Ligue 2 ainsi que pour leurs supporters qui continueront à bénéficier d’une expertise et d’une couverture remarquable avec l’ensemble des matchs et des magazines. Je tiens à remercier chaleureusement beIn Sports qui démontre une nouvelle fois son attachement au football français », poursuit le président de la LFP, Vincent Labrune.

Un portefeuille de sports qui s’étoffe

Ce renouvellement s’inscrit dans une stratégie plus large de beIn Sports, pour son portefeuille de sport en sa possession. Outre le football avec l’Euro 2024 et 2028, la chaîne diffuse également du tennis, du rugby, du handball et de nombreuses autres disciplines.