OM. TV, billetterie, sponsors… Détails d’une saison 2024 à 39 M€ de pertes [OFFICIEL]

S’il est des indicateurs positifs dans la saison du club, l’OM a bouclé 2024 avec un déficit de presque 40 millions d’euros.

Nous avions déjà évoqué longuement les chiffres de la saison 2023-2024 de Olympique de Marseille sur Sportune, voilà leur confirmation ce mardi 18 mars, à la suite de la publication officielle des comptes des clubs par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG).

A savoir que l’OM a bouclé l’exercice en déficit à hauteur de 39,084 millions d’euros net de pertes. A ce titre, tel que nous l’écrivions au début de ce mois de mars, c’est un pas de recul pour le club sur les derniers exercices et 200% de plus de déficit sur un an.

Un chiffre d’affaires record. Mais les dépenses le sont aussi

Néanmoins, et c’est une performance plus positive pour la formation phocéenne, elle a généré un chiffre d’affaires historiquement record de 286,964 millions d’euros, 11% plus élevé qu’en 2023. Dans le détail des revenus, les droits TV ont rapporté 95,201 millions d’euros, les recettes commerciales s’élèvent à 62,505 millions, la billetterie à 39,142 millions et les autres produits 61,512 millions.

Naturellement qu’à l’inverse les charges de l’exploitation sont elles aussi en hausse de 88%, à 331,714 millions d’euros, notamment en raison d’une masse salariale en hausse légère à 148,255 millions d’euros. Le différentiel entre produit et charges et de 44,75 millions d’euros que les résultats obtenus sur le marché des transferts n’ont pas suffit à résorber pour entièreté.