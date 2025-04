PSG. Zaïre-Emery a troqué sa Golf pour un plus gros bolide

Warren Zäire-Emery est passé de Volkswagen à BMW.

Warren Zaïre-Emery a pris du grade dans le collectif du Paris Saint-Germain, depuis son passage dans le monde du professionnalisme, et plus encore depuis un an qu’il a été prolongé par son club formateur. Conséquemment, avec un contrat renouvelé et financièrement augmenté, le milieu de terrain international français a progressé dans son quotidien et ses déplacements.

Lui qui, une fois le permis de conduire en poche, a choisi de faire ses premiers armes d’automobiliste au volant d’une modeste Golf du constructeur Volkswagen, a changé de registre mais il est resté fidèle à l’industrie automobile allemande. De Volkswagen, il est passé chez la marque concurrente BMW, en troquant sa citadine, pour une version plus volumineuse. Et musclé sous le capot.

Une Allemande contre une autre Allemande

Warren Zaïre-Emery roule en effet en BMW M4 Competition, un modèle qui développe jusqu’à 500 chevaux, pour une vitesse maximale pouvant flirter avec les 300 km/h/. Peut-être le joueur de 19 ans a-t-il été conseillé dans son choix par son partenaire au Paris SG, Nuno Mendes, puisque le latéral portugais en a une également, qu’il a fait personnaliser dans le temps.

Il faut compter plus ou moins 150 000 euros pour ce type de véhicule, en fonction du modèle et des options préférentielles de chacun.