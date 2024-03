PSG: Le bolide « modeste » de Warren Zaïre-Emery

Sur le parking des joueurs du PSG, où certains pointent avec des voitures qui se monnaient en centaines de milliers d’euros, Warren Zaïre-Emery la joue plus modeste. C’est que le jeune talent du milieu du terrain, déjà international français à 18 ans, n’a pas – encore – les moyens salariaux de ses illustres aînés.

Warren Zaïre-Emery la joue modeste au volant

Cela pourrait changer prochainement puisque le joueur discute prolongation avec son club formateur. Et alors Warren Zaïre-Emery pourra-t-il viser plus gros que son automobile du moment, qui est d’un modèle Volkswagen. Autrement appelée en Allemand « la voiture du peuple », c’est dire si elle est « modeste », pour un footballeur de son envergure s’entend.

Bien le temps de « rêver plus grand » pour le milieu du PSG

Zaïre-Emery roule dans une Golf R blanche, une voiture accessible à partir de 50 000 euros. La version la plus performante de la marque avale le 0 à 199 km/h en 4,7 secondes et taquine les 250 km/h en vitesse maximale. Ça n’est pas les statistiques d’une supercar, mais pour un apprenti conducteur c’est déjà beaucoup. Comme dans le football, Warren Zaïre-Emery a tout l’avenir devant lui pour « rêver plus grand » !