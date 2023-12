Les voitures des joueurs du PSG cette saison 2023-2024

Le parking du PSG, c’est mieux qu’une concession de voitures de luxe !

C’est l’un des parking les plus clinquants du football international, parce que c’est aussi l’un des clubs de la discipline qui rémunère le mieux ses joueurs. Ça autorise aux meilleurs d’avoir de belles cylindrées. Et souvent en ont-ils plusieurs en leur possession, la liste des voitures du collectif 2023-2024 de la formation du PSG n’est donc évidemment pas exhaustive.

Comme les maillots, les Parisiens en ont plusieurs à la maison

A l’exemple de la recrue estivale Lucas Hernadez qui, s’il vient régulièrement aux entraînements à bord d’un SUV Urus du constructeur Lamborghini a ou a eu d’autres jolis bolides en sa possession, tel que nous l’avons déjà observé à Sportune. De celles qu’éprouvent le plus les joueurs de Luis Enrique, il est probable que le latéral Layvin Kurzawa est la plus remarquable. C’est que l’international français a éprouvé quelques modèles racés et rares, comme l’est sa noire Ferrari F8 Tributo du moment.

Certains préfèrent la conduite avec chauffeur privé

D’autres font le choix de se laisser guider, comme Kylian Mbappé qui aux dernières nouvelles n’a toujours pas son permis, ainsi que son camarade Achraf Hakimi, ou des recrues que sont Bradley Barcola, Marco Asensio et Randal Kolo-Muani. Eux sont transportés par des chauffeurs à bord de vans privatifs. C’est aussi le cas épisodiquement du « capi », Marquinhos ; le Brésilien a sinon un Range Rover qu’il préfère notamment à sa Ferrari 458 Italia, un joujou clinquant dont il disait il y a quelques temps ne plus s’en servir ou rarement, car elle symbolisait pour lui la concrétisation d’un rêve désormais bien consommé.

Les voitures des joueurs du PSG cette saison 2023-2024

Lucas Hernandez = Lamborghini Urus

Gonçalo Ramos = Mercedes classe G

Layvin Kurzawa = Ferrari F8 Tributo

Fabian Ruiz = Audi Q8, smart

Hugo Etikité = Audi Q8, Mercedes classe G

Donnarumma = Urus Lamborghini, Mercedes GLE

Marquinhos = Ferrari 458 Italia, Range Rover

Alexandre Letelier = Porsche Cayenne

Vitinha = Audi A3, Volkswagen Tiguan

Manuel Ugarte = Audi A5

Lee Kang-In = Range Rover Velar

Milan Skriniar = Range Rover, Bentley Bentayga

Ousmane Dembélé = Bentley Bentayga

Danilo Pereira = Mercedes AMG

Carlos Soler = Porsche Cayenne