Lucas Hernandez et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Puissants ou costauds, les bolides de Lucas Hernandez son un peu à son image.

Amateur de belles cylindrées le transfuge estival du Paris Saint-Germain, le latéral international français, Lucas Hernandez. Sa nouvelle équipe, ne lui imposera plus rien niveau voiture, contrairement à ses années passées à défendre le maillot du Bayern Munich. Car en Bavière, le constructeur Audi est roi, c’est là qu’est installé son siège social et il appartient à minorité à l’actionnariat de l’équipe de football allemande. De fait, Lucas Hernandez avait comme ses partenaires, l’obligation de venir aux entraînements, dans une automobile de la marque aux anneaux.



Un Urus de Lamborghini pour ses débuts avec le PSG

A Paris il n’en est rien et d’ailleurs pour accompagner ses premiers pas au club de la capitale, a-t-il été repéré au volant d’un Urus, le SUV à plus de 200 000 euros signé de Lamborghini, que beaucoup de footballeurs de son pédigrée ont en affection. Du prestigieux constructeur italien, il a aussi éprouvé plus anciennement le modèle Aventador LP 700-4, avec ses 700 chevaux sous le capot et son prix supérieur à 350 000 euros.

Des sportives ou un 4×4 pour le latéral des Bleus

Avant cela, quand il était un joueur de l’Atlético Madrid en Espagne, Lucas Hernandez a eu une McLaren 720S, de couleur noire. Comme l’est également l’un, sinon le plus volumineux (et pas le moins puissant) de ses véhicules personnels, que le Mercedes Mansory G 720 Performance. Découvrez en images quelques-uns des bolides du champion du monde 2018, la liste à son sujet n’étant évidemment pas exhaustive.