PSG. L’UEC dénonce les propos d’Al-Khelaïfi et l’invite à « rectifier »

Nasser Al-Khelaïfi s’est mis l’Association européenne des clubs (ECA) à dos.

Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain et de l’Association européenne des clubs (ECA), est au cœur d’une polémique. Ses récents propos dans une interview accordée à Marca ont suscité la réaction immédiate de l’Union des Clubs Européens (UEC), une organisation représentant les clubs de taille moyenne et petite en Europe. En cause : une déclaration perçue comme une menace pour les championnats nationaux.

L’UEC rappelle qu’Agnelli avait soutenu la même position

Lors de son interview, Al-Khelaïfi a pointé du doigt les « calendriers surchargés » des joueurs, attribuant une partie de la responsabilité à des ligues nationales à 20 équipes. Une déclaration qui, selon l’UEC, reflète une volonté de favoriser les compétitions internationales prestigieuses au détriment des championnats domestiques. L’organisme rappelle dans son communiqué qu’avant Al-Khelaïfi, son prédécesseur à l’ECA, Andrea Agnelli, avait lui aussi plaidé pour la réduction des ligues nationales, une prise de position qui avait finalement débouche sur le projet controversé de Super League européenne.

Bien qu’Al-Khelaïfi ait publiquement rejeté cette idée, l’UEC estime que ses récentes déclarations trahissent une vision similaire. Le développement d’un calendrier international plus dense, avec des compétitions élitistes comme la Coupe du Monde des Clubs soutenue par l’ECA, risquerait d’éclipser les ligues nationales, pourtant jugées essentielles par l’UEC.

L’organisme invite le président du PSG à « rectifier » ses propos

Pour l’UEC, la force du football européen réside dans ses ligues nationales. Ces compétitions constituent le socle sur lequel reposent les clubs, en leur offrant une plateforme pour se développer et rivaliser, quelle que soit leur taille. « Diminuer l’importance des championnats domestiques pour prioriser une poignée de clubs d’élite creuserait davantage les inégalités financières et compétitives », avertit l’UEC dans son communiqué.

L’UEC appelle Al-Khelaïfi à clarifier ses propos et invite l’ensemble des parties prenantes – clubs, ligues, joueurs et supporters – à défendre les compétitions nationales. « Les décisions ne doivent pas être dictées par une minorité privilégiée », conclut l’organisation.

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre chaîne Bluesky , pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs