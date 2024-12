Lionel Messi débarque sur Fortnite. Le voilà à l’image

Un autre Messi, tel qu’il est numérisé dans l’univers Fortnite.

On connait Lionel Messi au virtuel, sur les plateformes de jeu de football. Le voilà dans un tout autre univers du gaming, associé au jeu Fortnite. Le célèbre titre de l’éditeur Epic Games s’offre les services du footballeur argentin le plus titré de la discipline.

Cette nuit du 14 décembre à 1h00, les joueurs pourront enfiler la peau de Messi grâce à deux tenues uniques : une version terrain qui se transforme en « Stealth Lion » et « Gold Lion » lors de l’utilisation d’une émote spéciale, et un look streetwear dynamique aux détails réactifs.

Lionel Messi clame son enthousiasme

« C’est incroyable de me voir représenté dans Fortnite », confie Messi, qui voit dans cette collaboration bien plus qu’un simple partenariat marketing. Pour lui, c’est l’opportunité de connecter le football à une nouvelle génération, en proposant une expérience qui dépasse largement les limites traditionnelles du sport.

Deux émotes complémentaires permettront aux joueurs de personnaliser encore davantage leur expérience : « The Mane Event » et « #1 Fan Llama », offrant un clin d’œil à la carrière exceptionnelle du septuple Ballon d’Or.