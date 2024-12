LOSC. Lille franchit le seuil des 6 millions de followers

Le LOSC a franchi le seuil des 6 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, avec une hausse remarquable sur cette année 2024.

Le LOSC Lille vit une période faste, non seulement sur le terrain, mais aussi sur le plan numérique. Le club nordiste vient de franchir un cap symbolique en atteignant les 6 millions de followers sur l’ensemble de ses plateformes sociales.

Un million de followers en plus gagnés en huit mois

Depuis mars 2024, où le club avait dépassé les 5 millions de suiveurs, le LOSC a conquis 1 million de fans supplémentaires en seulement huit mois. Les chiffres ventilés sont les suivants : 2,4 millions de followers sur TikTok, 1,3 million sur Facebook, près d’un million sur X (anciennement Twitter), et une présence significative sur Instagram (810 000), YouTube (102 000) et LinkedIn (36 000). À cela s’ajoutent 467 000 fans sur les plateformes chinoises.

En octobre, le LOSC voit la vie en rose

Sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, octobre a été un mois exceptionnel pour le LOSC. En l’espace de quelques semaines, le club a signé des victoires remarquables en Ligue des Champions, face au Real Madrid et à l’Atlético de Madrid et un succès dans le derby face à Lens. Cet élan sportif a été accompagné d’une hausse de la fréquentation numérique : 63 millions de vidéos vues en un mois. Le LOSC s’est hissé en tête des clubs de Ligue 1 pour la consommation de contenus et l’acquisition de nouveaux fans sur cette période.

