Lee président du CIO, Thomas Bach, doit recevoir la Légion d’honneur, ce vendredi.

Quatre mois environ après la fin des Jeux Olympiques de Paris, le président du CIO, Thomas Bach, doit être décoré ce vendredi 13 décembre de la Légion d’honneur, par Emmanuel Macron. C’est une information signée du journal L’Equipe, que l’Elysée n’a pas confirmé. Ce vendredi est un jour particulier pour le gouvernement, qui vient de nommer François Bayrou comme nouveau Premier ministre.

En tant que président du Comité international olympique, Thomas Bach se distingue par un positionnement original. Plutôt qu’un salaire traditionnel, il perçoit des indemnités de 325 430 dollars canadiens, selon des informations rapportées plus tôt dans l’été par Radio Canada. Cela équivaut à 220 000 euros annuels, au taux de change du moment, entre les devises dollars du Canada et euros.

Thomas Bach n’est pas le mieux rémunéré des membres du CIO

Question rémunération, Thomas Bach n’est clairement pas le mieux payé au sein de l’organisation olympique. Son équipe de direction affiche des revenus nettement plus conséquents. Christophe De Kepper, directeur général, culmine à plus de 1,3 million de dollars annuels (870 000 €), tandis que Lana Haddad, directrice des opérations, approche les 1,27 million (850 000 €). Christophe Dubi et Kit McConnell dépassent chacun les 965 000 dollars (645 000 €).

Ces chiffres s’inscrivent dans une tendance haussière marquée : une augmentation de 50% en quatre ans, portant le salaire moyen des cadres dirigeants à environ 780 000 dollars canadiens (522 000 euros). Contexte financier oblige, le CIO déclare 6 milliards de dollars (4 milliards d’euros) de revenus pour 2021, dont 90% seraient réinvestis dans le sport mondial.

Paradoxalement, l’organisme conserve un statut non lucratif, bénéficiant d’exonérations fiscales.