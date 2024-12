SM Caen. Un nouveau directeur général pour le club de Kylian Mbappé

Ça bouge encore au Stade Malherbe de Caen.

Le Stade Malherbe de Caen poursuit sa mue. Depuis son rachat par le fonds d’investissement du footballeur Kylian Mbappé, le club de Ligue 2 a évolué sur toutes les lignes, du sportif à l’administratif. La preuve encore avec l’annonce de la nomination de Josselin Flamand en tant que directeur général du club.

Josselin Flamand nouveau DG du Stade Malherbe

Cet ancien du monde de l’entreprise, riche d’une solide expérience en finance et transformation stratégique, arrive pour donner une nouvelle impulsion au club normand. Sa mission : renforcer la structure du SMC, optimiser ses performances financières et accroître sa visibilité nationale et internationale.

Hammoud/ Flamand, un duo recomposé à Caen

Aux côtés de Gérard Prêcheur, responsable du volet sportif, Josselin Flamand travaillera sous la supervision directe de Ziad Hammoud, président du club. Flaman et Hammoud collaboraient déjà ensemble au service de Interconnected Ventures derrière le fonds Coalition Capital par le prisme duquel la famille Mbappé a repris la gestion du Stade Malherbe, officiellement depuis le mois de septembre et l’aval reçu de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG).

