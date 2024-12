PSG 7e au nouveau classement Forbes des clubs de foot les plus chers du monde

Le PSG vaut plus de 4 milliards en cette fin d’année 2024.

Toujours plus haut en valorisation, les clubs de football les plus cotés dans le monde, mais ils progressent moins vite que d’autres franchises du monde sportif. De fait, si sept clubs se classent au top 50 des équipes sportives les plus chères du monde au dernier classement du magazine Forbes, toutes sont en recul sur la précédente édition.

Le PSG recule au classement mais augmente en valeur

Le Paris SG, par exemple, est proche de quitter le palmarès, il se classe 47e, en recul de neuf rangs sur 2023. Mais il progresse de 4% en valorisation, désormais estimé à 4,2 milliards d’euros. C’est la même chose pour les six autres formations qui l’accompagnent, à commencer par le Real Madrid, désormais douzième club sur l’échelle des plus valorisés, en recul d’une place, d’une année sur l’autre. En revanche, il est donné 9% plus cher, à 6,3 milliards d’euros en ce mois de décembre 2024.

Des Cowboys de Dallas à plus de 10 milliards de dollars

C’est toujours la même franchise des Cowboys de Dallas en NFL, qui domine le classement. Elle est la seule à dépasser les 10 milliards de dollars (10,1 mrds, soit 9,65 milliards d’euros) et devance les Warriors de Golden State en NBA, à 8,4 milliards d’euros.

Classement des clubs de foot les plus chers du monde

1. Real Madrid = 6,6 milliards de dollars

2. Manchester United = 6,5 milliards de dollars

3. FC Barcelone = 5,6 milliards de dollars

4. Liverpool = 5,37 milliards de dollars

5. Manchester City = 5,1 milliards de dollars

6. Bayern Munich = 5 milliards de dollars

7. Paris Saint-Germain = 4,4 milliards de dollars