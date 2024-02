PSG: A combien s’élève le salaire de Warren Zaïre-Emery ?

Warren Zaire-Emery, une maxi efficacité pour un contrat de rookie. Mais les choses devraient très vite évoluer dans le sens de l’international français.

Il est l’un, sinon le joueur mineur le plus bankable du football international. Et c’est en France et plus précisément au PSG qui l’a formé, qu’il évolue. Il, c’est Warren Zaïre-Emery, milieu de terrain de 17 ans au talent à ce point évident qu’il a déjà tapé dans l’oeil du sélectionneur national Didier Deschamps. Etre international de l’équipe vice-championne du monde à son âge est forcément remarquable.

Un salaire « à moins de 40 000 €/mois » pour Warren Zaïre Emery

Si le natif de Montreuil en banlieue parisienne, a le PSG dans le coeur et la peau, il ne manque pas de courtisans pour le déloger de son cocon. Contre la promesse d’une rémunération forcément plus conséquente que celle qui est actuellement la sienne. C’est que depuis le mois de juillet 2022 et la signature d’un contrat jusqu’en 2025, Warren Zaïre-Emery, approcherait un salaire « inférieur à 40 000 euros brut mensuels », selon les estimations données par le journal L’Equipe, la saison dernière.

Le PSG discute prolongation avec le milieu international formé au club

C’est trois fois moins environ, que le salaire moyen d’un joueur de la Ligue 1. Mais cela devrait prochainement changer, car Warren Zaïre-Emery et ses représentants, le super agent Jorge Mendes et sa société Gestifute, négocient pour le jeune milieu axial, une prolongation en bonne et due forme.