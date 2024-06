Bein Sports s’offre l’intégralité des droits de l’Euro 2024 et de l’Euro 2028

Bein Sports sera le diffuseur exclusif de tous les matchs de l’Euro 2024 et du suivant, en 2028.

A une semaine tout pile du coup d’envoi de la compétition, Bein Sports vient d’obtenir les droits exclusifs de l’intégralité des matchs de l’Euro 2024 et ceux de l’Euro 2028 sur l’ensemble du territoire français. Les 51 matchs du championnat des nations en Allemagne seront donc diffusés sur le groupe audiovisuel qatari, dont 26 en exclusivité.

Euro 2024 et 2028 seront à suivre en intégralité sur Bein Sports

« Nous sommes ravis d’acquérir 100 % des droits de l’UEFA Euro 2024 et de l’UEFA Euro 2028 et d’ajouter ces compétitions au portefeuille exceptionnel de droits que nous proposons à nos chers abonnés », se réjouit par communiqué le président du groupe en France, Yousef Al-Obaidly. « Bein Sports s’est imposé comme l’un des principaux diffuseurs en France, grâce à des droits premium fondés sur des investissements rationnels, disciplinés et à long terme. Nous sommes très fiers de la croissance et du succès de nos activités en France, qui témoignent de notre stratégie à long terme, du travail de nos collaborateurs et de notre dévouement au service des abonnés. Nous attendons avec impatience un fantastique été sportif en France. »

Des programmes au quotidien et une équipe dédiée pour les animer

Pendant l’Euro, Bein Sports proposera des programmes quotidiens autour des compétitions. Parmi ces émissions, avec l’appui et l’expertise d’une équipe de consultants que sont Marcel Desailly, Sonny Anderson, Daniel Bravo, Omar Da Fonseca et Luis Fernandez. Ils accompagneront les présentateurs, Darren Tulett, Florian Genton, Thomas Thouroude, Vanessa Le Moigne et Claire Arnoux.