Les sponsors du Borussia Dortmund et ce qu’ils rapportent au club

Le Borussia Dortmund peut espérer séduire de nouveaux sponsors grâce à ses performances sportives.

Le Borussia Dortmund a l’occasion ce samedi soir d’ajouter une ligne de plus à son palmarès sportif déjà fourni avec huit championnats de Bundesliga, cinq DFB-Pokals, une Ligue des champions de l’UEFA, une Coupe intercontinentale et une Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA, le club est une force incontournable dans le monde du football. Fondé en 1909 par 18 joueurs de football de Dortmund, le BVB est aujourd’hui l’un des plus grands clubs sportifs au monde, avec plus de 189 000 membres en 2023, le plaçant au cinquième rang mondial par nombre de membres.

La saison dernière, le Borussia Dortmund a terminé cinquième en Bundesliga avec 63 points, grâce à 19 victoires et huit matchs nuls. Mais l’aventure ne s’arrête pas là pour les Schwarzgelben, qui se préparent à affronter le Real Madrid en finale épique de la Ligue des champions de l’UEFA, prévue pour le dimanche 2 juin au stade de Wembley.

Sur le plan financier, le BVB jouit également d’une solide réputation. Selon le Football Money League annuel de Deloitte, le club a été classé douzième équipe de football la plus riche du monde et deuxième club sportif le plus riche d’Allemagne en 2024 sur les chiffres de la saison 2023. Le succès financier du Borussia Dortmund est en grande partie dû à ses partenariats lucratifs avec des sponsors de renom. Cumulés, ils rapportent 188 millions d’euros et pèsent pour majorité du chiffre d’affaires du club, à 420 millions en 2023.

Cette semaine, le club a fait polémique avec l’annonce de son contrat noué avec Rheinmetall, un groupe qui produit de l’armement, des tanks et des obus notamment. Voici un aperçu de ses sponsors actuels, classés par catégories :

Les sponsors principaux

Ionos : Fondée en 1988, Ionos (par 1&1) est la plus grande entreprise d’hébergement en Allemagne, opérant dans plus de 10 pays à travers le monde.

Evonik : Leader mondial des produits chimiques de spécialité, Evonik se concentre sur l’innovation et une culture d’entreprise axée sur la performance. Ionos et Evoniok ensemble sur le maillot rapportent près de 35 millions annuels à l’équipe allemande.

Puma : Cette célèbre entreprise allemande, fondée en 1948, est réputée pour ses vêtements de sport, accessoires et chaussures innovants. Valorisé à 31,3 millions d’euros annuels, il est le 11e plus cher des équipementiers de clubs.

Les sponsors de champion

GLS Group : Fournisseur européen de services de colis avec une présence locale dans presque tous les pays d’Europe. Visible sur la manche, il vaut environ 5 millions d’euros annuels au BVB.

Bwin : Entreprise autrichienne de paris en ligne, proposant des paris sportifs, du poker et des jeux de casino.

ROWE : Fabricant de lubrifiants de haute qualité disponible dans plus de 80 pays.

EA Sports FC : Plateforme sportive renommée pour ses jeux vidéo, notamment la célèbre franchise FIFA, rebaptisée EA Sports FC.

Brinkhoff’s No 1 : Bière produite dans la région de la Ruhr, connue pour son caractère distinctif.

Signal Iduna : Groupe fournissant des services d’assurance et financiers, issu de la fusion de deux compagnies en 1999. Naming du stade où se produit le fameux Mur jaune, Signal Iduna verse 5 millions d’euros annuels de redevance.

Wilo: Producteur européen de pompes et systèmes de pompage basé à Dortmund.

Hankook Tire : Fabricant mondial de pneus radiaux basé à Séoul.

DEW21 : Fournisseur d’énergie et d’eau pour Dortmund et ses environs.

Adesso : Grand fournisseur de services informatiques en Allemagne, avec un chiffre d’affaires annuel de plus d’un milliard d’euros en 2023.

ESET : Société européenne de logiciels de cybersécurité, protégeant plus de 200 nations et territoires.

Les sponsors premium

Apotal.de : Plateforme de vente en ligne de médicaments en vente libre, de cosmétiques et de produits de santé.

Atlas Safety Shoes : Fabricant de chaussures de sécurité produisant 2,6 millions de paires chaque année.

Coca-Cola : Géant mondial des boissons, présent dans plus de 200 pays.

Eurowings : Compagnie aérienne à bas prix du groupe Lufthansa, spécialisée dans les vols directs en Europe.

Rügenwalder Mühle : Leader des alternatives végétales à la viande en Allemagne.

Workday : Fournisseur américain de logiciels de gestion financière et des ressources humaines.

Stiebel Eltron : Fabricant allemand de pompes à chaleur et autres appareils de chauffage central.

Sorare : Jeu de sport fantasy basé sur la cryptomonnaie.

Coinbase : Plateforme d’échange de cryptomonnaies basée aux États-Unis.

REWE : Chaine allemande de supermarchés, deuxième plus grand fournisseur alimentaire en Allemagne.

Les partenaires BVB

L’Oréal, TENWAYS, H-Hotels.com, Getränke Weidlich, Ullrich Anlagenbau, Aral, 21, Sony, Schauinsland-Reisen, OBO Bettermann, PRIME, Melitta, FLEX, SolaX Power, Topps, GGM Gastro, Rahr Nachrichten, Stölting, Kitzbüheler Alpen.

Partenaires régionaux

DSA, DB Cargo, Tokyo University, Built For Athletes, MSports, afizzionados, Xing Kong, Stiebel Eltron, MAHSA University, et AIMS.