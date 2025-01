Les primes du Dakar 2025

C’est parti, ce vendredi 3 janvier, pour l’édition du Dakar 2025.

Le Dakar 2025, 47e édition de l’épreuve qui démarre ce vendredi depuis Bisha en Arabie saoudite, promet d’être spectaculaire avec un parcours de près de 7 800 kilomètres. Mais au-delà du défi sportif et du prestige de ce rallye-raid mythique, est aussi soulevée la question des primes accordées aux vainqueurs.

Chez les pilotes de la catégorie reine, les voitures Ultimate, pas de gains financiers en vue. Le vainqueur et son copilote repartiront avec un trophée emblématique : un touareg en bronze pesant neuf kilos. Cette distinction, symbole du Dakar, reste leur seule récompense officielle. Une politique assumée par l’organisation, qui met l’accent sur la gloire et l’honneur liés à une victoire dans l’épreuve phare.

Pas de primes pour les automobiles mais les motards en ont

En revanche, les motards se partageront une enveloppe substantielle. Le vainqueur du classement général empochera 50 000 euros, suivi de 25 000 euros pour le second et 15 000 euros pour le troisième. Les quatrième et cinquième places seront également récompensées, respectivement de 10 000 et 5 000 euros. Des primes spéciales de 3 000 euros sont par ailleurs prévues pour les catégories féminines, tant en auto qu’en moto, ainsi que pour les meilleurs rookies, ces pilotes qui disputent leur premier Dakar.

Carlos Sainz pour les autos et Ricky Brabec en motos reviennent chacun en cette édition du Dakar 2025 pour remettre leurs victoires en jeu. Rendez-vous est pris dans quatorze jours, le 17 janvier pour connaître les identités de tous les lauréats.