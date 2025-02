Moto GP 2025. Toutes les fins de contrats des pilotes de la saison

Marc Marquez est sous contrat chez Ducati jusqu’en 2026.

La grille de départ du MotoGP pour la saison 2025 a connu un profond remaniement, marqué par plusieurs transferts de pilotes de renom. Jorge Martin, sacré champion du monde en 2024, et Marc Márquez, sextuple champion du monde de la catégorie reine, font partie des figures emblématiques qui ont signé de nouveaux contrats avec des écuries différentes.

Côté stabilité, seules les équipes d’usine Yamaha et Honda conserveront leurs duos de pilotes inchangés en 2025. Fabio Quartararo et Alex Rins resteront fidèles à Yamaha, tandis que Joan Mir et Luca Marini poursuivront l’aventure chez Honda. En revanche, Ducati, qui détenait les clés du marché des transferts, a fait un choix fort pour son équipe officielle.

Malgré sa lutte acharnée pour le titre MotoGP au guidon de sa Ducati GP24 chez Pramac, Jorge Martin n’a pas convaincu la firme de Bologne de le promouvoir dans l’équipe principale. C’est Marc Márquez qui a obtenu la précieuse place aux côtés de Francesco Bagnaia. Martin, porteur du numéro 1 de champion, rejoindra donc Aprilia, rival italien de Ducati, en remplacement d’Aleix Espargaró qui prend sa retraite.

Fabio Quartararo est le mieux payé du MotoGP 2025

La saison 2025 verra également l’arrivée de plusieurs rookies en provenance du Moto2, comme Fermin Aldeguer, soutenu par Ducati, et Ai Ogura, premier Thaïlandais à accéder à la catégorie reine du MotoGP.

Sur le plan financier, Fabio Quartararo reste le pilote le mieux rémunéré du plateau avec un salaire annuel estimé à 12 millions d’euros, suivi par Francesco Bagnaia dont la rémunération peut atteindre 10 millions d’euros avec les bonus. Cette nouvelle distribution des forces promet une saison 2025 particulièrement disputée, avec 17 pilotes engagés jusqu’en 2026 et seulement 5 dont le contrat s’achèvera fin 2025.

Toutes les fins de contrats des pilotes de la saison du MotoGP 2025

Jorge Martin (Aprilia Racing) = 2026

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) = 2026

Raul Fernandez (Trackhouse Racing) = 2026

Ai Ogura (Trackhouse Racing) = 2026

Francesco Bagnaia (Ducati) = 2026

Marc Marquez (Ducati) = 2026

Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) = 2026

Alex Marquez (Gresini Racing) = 2026

Fermin Aldeguer (Gresini Racing) = 2026

Joan Mir (Honda) = 2026

Brad Binder (KTM Factory Racing) = 2026

Pedro Acosta (KTM Factory Racing) = 2026

Enea Bastianini (KTM Tech3) = 2026

Maverick Vinales (KTM Tech3) = 2026

Fabio Quartararo (Yamaha) = 2026

Alex Rins (Yamaha) = 2026

Miguel Oliveira (Pramac) = 2026

Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) = 2025

Luca Marini (Honda) = 2025

Johann Zarco (LCR Honda) = 2025

Somkiat Chantra (LCR Honda) = 2025

Jack Miller (Pramac) = 2025