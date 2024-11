MotoGP 2024. Classement final vs le salaire des pilotes de la saison 2024

Une saison plutôt pénible pour l’ambitieux pilote français, Fabio Quartararo.

Francesco Bagnaia déchu de son trophée. Le pilote italien, en dépit de son succès ce dimanche à Barcelone, pour la dernière course de la saison MotoGP 2024, a perdu sa couronne de champion du monde au détriment de l’Espagnol, Jorge Martin. Ce succès du pilote de l’écurie privée Pramac est d’abord celui de la marque italienne Ducati, qui s’adjuge les quatre premières places au championnat.

Cela suppose une forme de logique : même avec les meilleurs pilotes du monde et des salaires distribués en conséquence de leur statut, il n’y avait pas ou peu moyen de lutter équitablement. Les deux Français engagés, Fabio Quartaro sur Yamaha et Johan Zarco chez Honda, sont bien placés pour le savoir. Le second pourra toutefois nourrir quelques regrets de voir le titre échoir à Jorge Martin avec qui il faisait équipe chez Pramac, jusqu’à la saison dernière.

Le sacre de Ducati provoque forcément des différences au championnat MotoGP 2024

Partant de ce constant de différence produites entre les machines, le comparatif du classement final et des salaires des pilotes du MotoGP 2024 est forcément déséquilibré. Parfois dans de très hautes proportions. Les rémunérations données sont des estimations de chacun, indépendamment notamment des possibles reconductions contractuelles en cours de saison. Ce fut notamment le cas du champion du monde 2021 qui, après bien des hésitations, a choisi de renouveler sa confiance en Yamaha, pour accompagner la progression du constructeur et peut-être retrouver les sommets de la discipline.

Au classement des performances les plus notables, pointe évidemment le nouveau champion Jorge Martins, ainsi qu’un autre de Ducati, Enea Bastianini et le jeune et prometteur rookie espagnol, Pedro Acosta sur la KTM.

Classement final du MotoGP vs le salaire des pilotes de la saison 2024

Pilote Ecurie Salaire Classement salaire Classement championnat Différence Francesco Bagnaia Ducati 7 M€ 1 2 -1 Fabio Quartararo Yamaha 6 M€ 2 13 -11 Maverick Viñales Aprilia 4 M€ 3 7 -4 Johann Zarco Honda 4 M€ 4 17 -13 Joan Mir Honda 3 M€ 5 21 -16

