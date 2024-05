Les prédictions des bookmakers en début de saison vs le classement final de Ligue 1

La saison de Ligue 1 désormais terminée a été riche en surprises.

Un exercice de Ligue 1 qui restera dans les mémoires, pas toujours positivement selon le club soutenu. Mais au moins a-t-il été riche en rebondissements et en surprises, au premier rang desquels la place finale sur le podium du Stade Brestois qui vaut au collectif d’Eric Roy de valider son billet par la prochaine Ligue des champions.

Les bookmakers présidaient la dernière place au Stade Brestois

Comment apprécier la performance des joueurs bretons et de leur coach ? En regardant dans le rétro aux premiers jours de la saison. A Sportune nous avons dépoussiéré notre vieux sujet du mois de juillet 2023, visant à définir le classement final que l’on connait désormais, à partir des prédictions des bookmakers nationaux. A l’époque ils classaient le Stade Brestois… dernier !

Le PSG à sa place. L’OL y est aussi parvenu au bout d’un final au forceps

Plus largement, la moitié des clubs ont tenu leur rang, dans un différentiel maximal de plus ou moins deux entre prédictions et réalités. Ça vaut d’abord pour le PSG, annoncé premier favori à sa succession au titre. L’Olympique Lyonnais aussi, après une saison incroyablement irrégulière, a finalement hérité de la sixième place qui lui était promise.

L’OM et Clermont en-deçà des prédictions des bookmakers à leur sujet

Après la surprise brestoise, il y a aussi les déceptions que sont celle de l’Olympique de Marseille qui échoue aux portes d’une qualification européenne, là où les opérateurs voyaient les Phocéens revenir en Ligue des champions. Et Clermont, annoncé comme un futur club du ventre mou du championnat, le club auvergnat va finalement descendre en Ligue 2, après avoir terminé son championnat dernier.

Les prédictions des bookmakers en début de saison vs le classement final de Ligue 1

Club Classement prédictif des bookmakers Classement final Différence Paris 1 1 = Marseille 2 8 – 6 Lens 3 7 – 4 Monaco 4 2 + 2 Lille 5 4 + 1