Ce que sera le classement final de la Ligue 1 2023-24 selon les bookmakers

A l’aube d’un nouveau championnat de Ligue 1, les bookmakers anticipent l’issue de la saison.

La saison 2022-23 de Ligue 1 s’est terminée il y a quelques semaines, et le Paris Saint-Germain a été couronné champion pour la 10e fois de son histoire. Mais que nous réserve l’exercice 2023-2024 ? Voici ce que pensent les bookmakers de France. Selon eux, le PSG est le grand favori pour remporter le titre la saison prochaine. Les hommes de Luis Enrique ont une cote de 1,3 pour remporter le championnat, ce qui leur confère un haut niveau de confiance, dans l’analyse des opérateurs.

Le PSG en grand favori, l’OM, le RC Lens et l’AS Monaco en embuscade

En deuxième position dans les prévisions des bookmakers, se glisse l’Olympique de Marseille avec une cote de 15. Les joueurs marseillais ont réalisé une saison précédente plutôt correcte et chercheront à confirmer leur dynamique en se hissant parmi les prétendants au titre. Tout comme le Racing club de Lens irrésistible la saison dernière, qui suit avec une cote de 20, au coude à coude pour le podium avec l’AS Monaco (à 21).

Ce sera dur pour les promus et Brest selon les bookmakers de France

Le reste du top 10 est composé de Lille, Lyon, Rennes, Nice, Reims, Strasbourg, Toulouse et Clermont. A comprendre les cotes des bookmakers ils estiment que toutes ces équipes ont une chance de se qualifier pour une coupe européenne, la saison prochaine. En bas du classement, les promus Le Havre, Metz et avec eux le Stade Brestois ont les cotes les plus élevées pour la relégation. Ces équipes devront se battre pour rester en Ligue 1 la saison suivante.

La saison 2023-2024 de Ligue 1 dans la même veine que la précédente ?

Bien sûr, ce ne sont que des prédictions, et la saison 2023-24 pourrait très bien être très différente. Mais selon les bookmakers, le PSG est le grand favori pour remporter le titre, et Marseille et Lens sont les deux autres équipes qui ont une chance de se battre pour le championnat. En somme, comme en 2022-2023…

Ce que sera le classement final de la Ligue 1 2023-24 selon les bookmakers*

Paris cote à 1,3

Marseille 15

Lens 20

Monaco 21

Lille 23

Lyon 26

Rennes 36

Nice 55

Reims 220

Strasbourg 270

Toulouse 270

Clermont 350

Lorient 501

Montpellier 501

Nantes 501

Le Havre 750

Metz 1 001

Brest 1 001

* En prenant pour base la question : « Quelle équipe sera championne de France de Ligue 1 saison 2023-2024