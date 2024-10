PSG 5e, les contrats d’équipementiers les plus chers du foot en 2024-2025

Liverpool va changer d’équipementier pour rejoindre Adidas.

Les chiffres du contrat demeurent encore incertains, mais le changement à venir est secret de polichinelle. A la fin de cette saison 2024-2025 s’achève le contrat de Nike en tant qu’équipementier de Liverpool. Et il ne sera pas reconduit. A la place, Adidas va prendre la suite, pour un montant supérieur aux 35 millions d’euros annuels (hors bonus jusqu’à 25 M€ par an en plus), que versent la marque à la Virgule.

Liverpool va passer de Nike à la rivale Adidas

Adidas deviendra alors le fournisseur maillots de trois des plus gros clubs du football anglais, avec Manchester United et Arsenal qui appartiennent déjà au top 10 des clubs qui ont signé les plus gros contrats d’équipementiers du foot, cette saison 2024-2025. La marque aux trois bandes est aussi celle qui habille le Real Madrid, le champion d’Europe justifiant du partenariat le plus cher. Un leadership que son rival le FC Barcelone aimerait lui contester, il discute depuis plusieurs semaines avec la concurrente Nike, pour une revalorisation de son contrat estimé à 105 millions d’euros par an.

Le PSG est unit à Nike jusqu’en 2032

Le PSG est dans cette top liste et le seul club français à y être. Il a noué un contrat sur treize ans jusqu’en 2032 avec l’Américaine Nike, qui lui rapporte l’équivalent de 80 millions d’euros par an. Puma, troisième force du plateau des marques du sport est présente avec sa locomotive, Manchester City.

Les 10 contrats d’équipementiers les plus chers du foot en 2024-2025

1. Real Madrid x Adidas = 120 M€/an

2. FC Barcelone x Nike = 105 M€/an

3. Arsenal x Adidas = 87,5 M€/an

4. Manchester United x Adidas = 87,5 M€/an

5. Paris SG x Nike = 80 M€/an

6. Manchester City x Puma = 78,5 M€/an

7. Chelsea x Nike = 70 M€/an

8. Bayern Munich x Adidas = 60 M€/an

9. Juventus x Adidas = 55 M€/an

10. Liverpool x Nike = 35 M€/an