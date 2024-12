LeBron James. Sa société de production accuse des pertes abyssales

Heureux dans le sport, moins dans ses affaires, la star de la NBA LeBron James.

La société de production SpringHill, cofondée par LeBron James et Maverick Carter, traverse une période financière difficile. Selon un récent rapport de Bloomberg, l’entreprise accumule des pertes significatives depuis sa création en 2020, avec près de 30 millions de dollars de déficit enregistrés en 2023.

Loin de baisser les bras, Maverick Carter assume cette situation comme une phase de transformation. « Le marché du divertissement a connu des mutations profondes en 2022 et 2023, nous obligeant à recalibrer notre stratégie », explique-t-il. L’objectif affiché : recentrer les investissements sur les projets à fort potentiel.

La société perd de l’argent mais l’optimisme demeure chez les actionnaires

Née de l’histoire personnelle de LeBron James – le nom fait référence à la résidence où il a grandi à Akron, Ohio – SpringHill est plus qu’une simple société de production. Elle incarne l’ambition d’un athlète de transformer son influence au-delà des terrains de basketball.

L’entreprise a déjà à son actif plusieurs productions remarquées, dont le film « Space Jam » et la série documentaire « Starting 5 » sur Netflix. Son modèle économique intègre production audiovisuelle, marketing et merchandising. Carter martèle que SpringHill a été construite « avec LeBron, et non autour de lui ». Une stratégie qui laisse entrevoir des perspectives de développement, malgré les défis économiques actuels.