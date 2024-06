Le RC Strasbourg signe avec 11teamsports pour son merchandising

Il n’y a pas que sur le rectangle vert que Strasbourg se renforcer.

Le Racing Club de Strasbourg Alsace a annoncé un nouveau partenariat majeur avec 11teamsports, un spécialiste du merchandising du football, à partir du 1er juillet 2024, pour l’accompagner dans l’exploitation de tous ses canaux de vente à partir du 1er juillet 2024.

Le RCSA choisi l’expertise de 11teamsports pour l’accompagner sur 2 ans

Depuis la reprise du club, le RCSA a connu une évolution notable de son merchandising. En 2017, une boutique permanente a été ouverte, suivie d’une nouvelle boutique en ligne en 2022 et d’un déménagement vers une boutique plus spacieuse en centre-ville en 2023.

Le choix de 11teamsports s’appuie sur l’expertise de ce groupe allemand présent dans plus de 19 pays, avec 66 magasins et plus de 10 000 clubs partenaires, dont le Bayern Munich et le SC Fribourg. Près de 1 000 collaborateurs collaborent au service de l’entreprise, qui dispose d’une filiale française pour développer ses activités dans l’Hexagone.

Strasbourg aborde une période charnière pour son merchandising

« Avec 11teamsports, nous avons fait le choix stratégique de l’ambition et du professionnalisme alors que nous abordons deux saisons déterminantes pour l’évolution de notre chiffre d’affaires merchandising », détaille le président du RCSA Marc Keller, par communiqué. « Pour vivre leur passion plus intensément à travers nos produits dérivés, nos supporters pourront compter sur l’organisation d’un groupe solide qui a démontré son savoir-faire dans toute l’Europe. »

Ce partenariat interviendra à un moment crucial pour le RCSA, avec deux saisons importantes à venir : la première marquée par les travaux du Stade de la Meinau et la seconde par l’ouverture d’une nouvelle boutique officielle de 600 m² dans la Fan Zone.