Le propriétaire du FC Lorient et Pierre Gasly créent une franchise… de padel

Quand un pilote de Formule 1 rencontre le propriétaire d’un club de foot de Ligue 2, que font-ils ? Ils créent une équipe de padel.

Une rencontre sur un terrain de padel en marge du Grand Prix de Miami a donné naissance à un projet sportif inédit, entre deux personnalités influentes d’une autre discipline. Le pilote de Formule 1 Pierre Gasly et le propriétaire du FC Lorient, Loïc Féry, s’associent pour créer « 10 Padel », leur franchise professionnelle qui participera à l’Hexagon Cup 2025.

Les deux entrepreneurs rejoignent ainsi un cercle de propriétaires d’équipes comprenant notamment Lionel Messi, Rafael Nadal ou encore Eva Longoria. Un choix qui n’est pas anodin dans ce sport en pleine expansion, particulièrement en France. Le nom « 10 Padel » fait écho à leurs parcours respectifs : le numéro mythique du football que Gasly arbore également en F1.

Une équipe de Padel pour disputer l’Hexagon Cup

« J’aime énormément ce sport qui partage le même esprit de compétition et la même passion qui m’animent sur les circuits de Formule 1. Avec Loïc, nous voyons une opportunité unique de construire une équipe qui se démarque à la fois sur et en dehors du terrain », assure le pilote de l’écurie Alpin F1 Team qui étend de plus en plus ses intérêts dans le monde sportif, entre l’actionnariat de l’équipe de football de Versailles et sa participation à la AresMMA.

« Cette équipe nait sous le signe d’un vif enthousiasme. Celui de ma sympathique rencontre avec Pierre, celui de développer une initiative ambitieuse dans le monde du padel : en rejoignant avec une équipe de haut niveau l’Hexagon Cup, un événement inspirant et prometteur, mais aussi en encourageant l’élan du padel professionnel et en rassemblant les fans », poursuit Loïc Féry.

La nouvelle franchise disputera la deuxième édition de l’Hexagon Cup, considérée comme la compétition la plus richement dotée de la discipline, du 29 janvier au 2 février 2025 à la Madrid Arena.