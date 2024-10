Saliba et Kolo-Muani investissent dans le MMA

Le MMA attire de plus en plus de public et par effet de circonstance, de nouveaux investisseurs.

Sport en plein essor (500 millions de fans actifs dans le monde et un public plutôt jeune), notamment en France, le MMA attire au-delà de ses propres frontières. L’organisation européenne, AresMMA, nouvellement créée au printemps dernier par le fonds d’investissement SLAM et Ciryl Gane, l’un des meilleurs représentants nationaux de la discipline, vient d’accueillir de nouveaux investisseurs, issus du monde sportif et du divertissement.

Saliba, Kolo-Muani et Gobert rejoignent le fonds SLAM

Deux d’entre eux sont des footballeurs, membres de l’actuelle équipe de France de football : le défenseur d’Arsenal, William Saliba et l’attaquant du Paris Saint-Germain, Randal Kolo-Muani. Ils sont accompagnés du basketteur NBA Rudy Gobert et de l’influenceur, Mister V. Ils ont rejoint SLAM, un fonds tourné vers l’industrie du sport, du luxe, des arts et de la musique (d’où l’acronyme, SLAM).

Un projet à 360 pour développer le MMA

SLAM a repris en mai dernier l’organisation de MMA, Ares Fighting Championship, en même que l’agence de représentation d’athlètes de la discipline, la Management Factory et le premier club national, la MMA Factory. SLAM compte déjà d’autres sportifs de renom, que sont le jeune retraité du football, Raphael Varane, le pilote de Formule 1, Pierre Gasly, ou l’ancienne escrimeuse et Ministre de la jeunesse et des sports, Laura Flessel.