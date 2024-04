Raphaël Varane rejoint Pierre Gasly et Laura Flessel à la tête d’un fonds d’investissements

Raphaël Varane poursuit ses investissements extra-football.

Déjà dans le pool des investisseurs du fonds Apex aux côtés des footballeurs, Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Daley Blind, Luuk de Jong, João Mário et Julian Draxle ou du pilote F1, Valtteri Bottas, Raphaël Varane vient d’en rejoindre un autre, de fonds d’investissement qu’est Slam, et de pilote de Formule 1, en la personne de Pierre Gasly.

Raphaël Varane rejoint les investisseurs de Slam

Le champion du monde 2018 s’associe à Xavier Marin, président de Trail Capital, pour rejoindre le fonds de private equity Slam, spécialisé dans les industries du Sport, du Luxe, de l’Art et de la Musique. Varane, rejoint donc Pierre Gasly mais aussi l’ancienne championne olympique d’escrime et ministre des sports, Laura Flessel.

Des intérêts dans le sport, la musique, l’art et le luxe

« Je suis fier d’annoncer mon partenariat avec Slam, un fonds de private equity innovant qui regroupe le savoir-faire de Trail et l’expertise d’athlètes et de managers d’exception dans les industries du sport, du luxe, de l’art et de la musique », se félicite Varane par communiqué. « Grâce à notre vision commune, nous pourrons ensemble contribuer utilement au développement d’entreprises opérant dans ces secteurs en constante évolution ».

Créé en décembre 2023, le fonds Slam ambitionne de devenir un leader international dans les domaines industriels où il vise exercer.