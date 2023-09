Raphael Varane rejoint le fonds d’investissement Apex

Rapgael Varane est l’un des sportifs qui comptent pour investisseurs dans le fonds Apex.

Apex, une entreprise d’investissement dirigée par des athlètes lance son nouveau fonds de performance d’élite de 50 millions d’euros. Cette initiative vise à investir les mondes du sport, des médias et du divertissement en tirant parti des connaissances et de la vision d’athlètes d’élite tels que les stars de la Formule 1 Lando Norris et Carlos Sainz mais aussi le champion du monde français, Raphaël Varane, entre autres.

Un pool d’athlètes rejoint Apex dont le champion du monde Raphael Varane

La philosophie centrale de ce fonds repose sur la promotion de solutions qui repoussent les limites de ces industries. Les investisseurs auront un accès exclusif à un portefeuille diversifié méticuleusement élaboré par l’équipe d’experts d’Apex, qui appuie ses compétences sur sa capacité à identifier des opportunités lucratives sur le marché. Parmi la liste d’investisseurs figurent aussi le pilote de Formule 1 Valtteri Bottas, les footballeurs internationaux Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Daley Blind, Luuk de Jong, João Mário et Julian Draxler, ainsi que le surfeur Kanoa Igarashi.

« J’investis dans des start-ups depuis un certain temps déjà, détaille Raphael Varane. Avoir accès aux bonnes opportunités est primordial. En rejoignant Apex, je pourrai non seulement accéder aux bonnes opportunités, mais je pourrai également partager mes expériences d’investissement avec d’autres athlètes et apprendre des leurs. Une combinaison puissante et passionnante. » « En tant qu’athlète, je suis toujours concentré sur la réalisation de mes meilleures performances, c’est pourquoi il sera passionnant d’appliquer cette perspective lorsque je travaillerai aux côtés d’Apex pour stimuler l’innovation dans les domaines du sport, des médias et du divertissement », poursuit le pilote anglais Lando Norris.

« Nous sommes ravis de dévoiler le Fonds de Performance d’Élite, une plateforme dynamique qui combine le bilan d’Apex avec les perspectives uniques d’athlètes accomplis, ajoute le PDG d’Apex, António Caçorino. Ce fonds fusionne la détermination, le dévouement et la mentalité de performance des athlètes avec des stratégies d’investissement tournées vers l’avenir. Contrairement aux investisseurs traditionnels, nos racines, notre expérience et nos connaissances proviennent directement du monde du sport. Les athlètes ne sont pas seulement nos sources de capitaux ; ce sont nos partenaires. Ils imprègnent nos décisions de véritables connaissances issues de leurs sports respectifs. »

Déjà des investissements par ailleurs notamment avec Tiger Woods et Rory McIlroy

La société d’investissement portugaise a déjà investi dans d’autres ventures sportives de premier plan, telles que TMRW Sports, aux côtés des golfeurs Tiger Woods et Rory McIlroy, ainsi que dans la société de technologie d’intelligence artificielle pour les lieux intelligents, Playsight, et le gestionnaire d’actifs médias sportifs, ScorePlay.