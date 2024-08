Si les garçons ont échoué, les filles de l’équipe de France de handball sont elles au rendez-vous final des JO 2024. Elles vont croiser le fer avec la Norvège.

Les Bleues du handball s’apprêtent à vivre un moment historique ce samedi 10 août au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq. Après une demi-finale épique contre la Suède, elles vont affronter une nation redoutable, pour décrocher l’or olympique devant leur public. Rendez-vous à partir de 15h00 pour France – Norvège 2024 handball en direct streaming. C’est à voir conjointement sur France TV et/ou Eurosport.

Les Françaises ont gagné leur place en finale au terme d’un match haletant contre la Suède (31-28). Cette victoire, acquise dans les derniers instants de la rencontre, témoigne de la résilience et de la détermination de l’équipe d’Olivier Krumbholz. Laura Glauser, gardienne de l’équipe de France, a parfaitement résumé l’état d’esprit du groupe : « On n’est pas 14, pas 17, on est 25 000 tous ensemble ! Une finale des JO à la maison, c’est incroyable, on veut vraiment aller la chercher. »

Les Bleues se frottent à une référence mondiale de la discipline

Face aux Bleues se dresse l’équipe norvégienne, une référence du handball mondial. Ce duel promet d’être intense et spectaculaire, opposant deux des meilleures nations de la discipline. Les Françaises pourront compter sur le soutien inconditionnel de leur public pour les pousser vers l’exploit. L’ambiance s’annonce électrique dans un stade Pierre-Mauroy qui devrait faire le plein pour l’occasion.

Cette finale olympique représente l’aboutissement de quatre années de travail et de préparation pour les handballeuses françaises. L’opportunité de décrocher l’or à domicile ajoute une dimension particulière à l’événement.