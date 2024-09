Chelsea: Les salaires des Blues cette saison 2024-2025

Les fans de Chelsea voient passer toute une flopée de joueurs sans toujours en comprendre le sens.

Depuis l’arrivée d’un nouvel actionnariat à Chelsea en 2022, le club londonien s’est lancé dans une frénésie de dépenses pour renforcer son effectif. Avec plus d’un milliard de livres sterling investies en transferts, Chelsea est devenu un acteur majeur sur le marché européen, mais ces acquisitions s’accompagnent également de salaires mirobolants. Alors que les résultats ne sont pas encore à la hauteur des espérances, une chose est certaine : le club affiche l’une des grilles salariales les plus élevées d’Angleterre.

Chelsea a perdu ses deux plus gros salaires de la saison dernière

Les chiffres révélés par le média The Sun montrent une structure salariale à plusieurs niveaux.

Depuis les départs des deux attaquants Raheem Sterling (à Arsenal) et Romelu Lukaku (au Napoli), tous deux dépassant les 20 millions bruts annuels, c’est un défenseur en la personne de Reece James, qui domine la hiérarchie des salaires, avec un peu plus de 15 millions par an au cours actuel de la livre sterling sur l’euro. Jadon Sancho, en prêt de Manchester United pour la saison, est au même niveau que lui. N’est également pas donné le salaire de l’ailier portugais, João Félix.

Parmi les Français, Wesley Fofana et Christopher Nkunku se distinguent avec un salaire hebdomadaire de respectivement 200 000 et 195 000 livres hebdomadaires, ce qui fait d’eux des joueurs du top 5 du vestiaire du club londonien, sans que jusqu’ici, en raison de vilaines blessures pour le défenseur autant que l’attaquant, il n’aient pu donner la pleine dimension des espoirs portés en eux.

Des Français dans le top 5 et d’autres parmi les pépites couvées

Chelsea n’hésite pas non plus à offrir des salaires conséquents à ses jeunes espoirs. Le cas de Marc Guiu, 18 ans, recruté du FC Barcelone en contrepartie d’un contrat à plus de 6 millions d’euros annuels, illustre cette stratégie. D’autres internationaux français comme Axel Disasi et Malo Gusto bénéficient également de contrats attractifs, avec respectivement 80 000 et 45 000 livres hebdomadaires.

Cette approche financière de Chelsea soulève des questions sur la durabilité économique et l’équilibre de l’effectif. Ce serait d’ailleurs l’un des objets de discorde au sein de la gouvernance du club, puisqu’il est dernièrement question de tensions entre les actionnaires associés, Todd Boehly et Behdad Eghbali.

Les salaires des Blues de Chelsea cette saison 2024-2025

Reece James = 15,4 M€

Jadon Sancho = 15,4 M€

Ben Chilwell = 12,3 M€

Wesley Fofana = 12,3 M€

Christopher Nkunku = 12 M€

Enzo Fernandez = 11,1 M€

Marc Cucurella = 10,8 M€

Moises Caicedo = 9,2 M€

Cole Palmer = 8 M€

Tosin Adarabioyo = 7,4 M€

Carney Chukwuemeka = 6,2 M€

Mykhailo Mudryk = 6,2 M€

Marc Guiu = 6,2 M€

Levi Colwill = 6,2 M€

Benoit Badiashille = 5,5 M€

Axel Disasi = 4,9 M€

Nicolas Jackson = 4 M€

Robert Sanchez = 3,7 M€

Noni Madueke = 3,1 M€

Lesley Ugochukwu = 2,8 M€

Romeo Lavia = 2,8 M€

Malo Gusto = 2,8 M€

Deivid Washington = 2,5 M€

Marcus Bettinelli = 2,2 M€

David Datro Fofana = 1,8 M€

Renato Veiga = 1,5 M€

Kiernan Dewsbury-Hall = NC

João Félix = NC

Filip Jörgensen = NC

Pedro Neto = NC