Un naming pour la Ligue A de volley féminine qui devient Saforelle Power Six

La Ligue A féminine de volley devient la Saforelle Power Six.

La Ligue A féminine de volley-ball français entre dans une nouvelle ère grâce à l’apport d’un nouveau partenaire titre. Pour la première fois de son histoire, la compétition phare du volley féminin hexagonal adopte un nom commercial, fruit d’une collaboration entre la Ligue Nationale de Volley (LNV) et Saforelle, une marque de produits d’hygiène intime féminine.

La Ligue A devient la Saforelle Power Six

Rebaptisée « Saforelle Power Six », cette alliance marque un tournant pour le championnat. Ce partenariat, orchestré par l’agence Hopscotch Sport, vise à renforcer la visibilité et l’attractivité de la compétition tout en véhiculant des valeurs positives.

Une opération initiée par Hopscotch Sport

Pour Hopscotch Sport, cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large de développement des partenariats de naming dans le sport français. L’agence, qui revendique désormais 14 opérations de ce type à son actif, consolide sa position dans ce domaine en pleine expansion. « En tant que pionniers dans l’accompagnement des marques dans le sport, nous avons orchestré ce partenariat qui non seulement met en avant l’engagement de Saforelle en faveur de l’égalité des sexes, mais aussi célèbre la force et la résilience des athlètes féminines », déclare à cet effet le directeur général d’Hopscotch Sport, Jean-François Royer.

Ce naming pourrait contribue à accroître la visibilité et les ressources financières du sport féminin, qui en compte d’autres du même type, notamment dans le monde du handball avec la Ligue Butagaz Energie pour le championnat de première division.