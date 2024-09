[Officiel] La LFP dévoile le nouveau conseil d’administration de la Ligue

Le conseil d’administration désormais élu, la prochaine étape va être de décider du prochain président de la LFP.

C’est une première étape de franchie avant la nomination définitive du président, que celle de l’élection du nouveau conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP), ce mardi après-midi.

Les sept sièges de la Ligue 1 et les deux de la Ligue 2 ont été sans surprises octroyés à ceux qui les briguaient. Néanmoins, les pourcentages donnent des indications sur les choix de chacun. Notamment le plébiscite fait à Pablo Longoria, l’actuel patron de l’Olympique de Marseille, élu à 99% des voix, tandis que Jean-Pierre Caillot, plus clivant notamment pour son soutien assumé et revendiqué à Vincent Labrune recueille le moins de voix, à 75,12%

En Ligue 2, Bernard Joanin (Amiens), à 80,6% et Pierre-Olivier Murat (Rodez AF), à 89,8% sont eux aussi réélus.

Les résultats de l’élection du conseil d’administration de la LfP l’assemblée en assemblée générale

𝐑𝐞𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐮𝐛𝐬 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝟏 𝐌𝐜𝐃𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝’𝐬 :

Nasser AL-KHELAIFI (PARIS-SAINT-GERMAIN) – 92,04%

Jean-Pierre CAILLOT (STADE DE REIMS) – 75,12%

Damien COMOLLI (TOULOUSE FC) – 81,09 %

Olivier LETANG (LOSC LILLE) – 93,03 %

Pablo LONGORIA (OLYMPIQUE DE MARSEILLE) – 99%

Jean-Pierre RIVERE (OGC NICE) – 86,07%

Juan SARTORI (AS MONACO) – 77,11%

𝐑𝐞𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐮𝐛𝐬 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞 𝟐 𝐁𝐊𝐓 :

Bernard JOANNIN (AMIENS SC) – 80,65%

Pierre-Olivier MURAT (RODEZ AF) – 89,86%

𝐌𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞́𝐩𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭𝐬 :

Vincent LABRUNE – élu au premier tour 65,76%

Cyril LINETTE – élu au premier tour 53,26%

Karl OLIVE – élu au second tour 89,44%

𝐌𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞́𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞́𝐬 :

FFF : Marc KELLER

Foot Unis : Laurent NICOLLIN

UNFP : Philippe PIAT et David TERRIER

UNECATEF : Jacky BONNEVAY

SAFE : Olivier LAMARRE

SNAAF : Lola PIERRES

AMCFP : Eric ROLLAND

Le nouveau Conseil d’Administration va se réunir pour proposer un Président de la LFP à l’Assemblée Générale.