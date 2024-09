Losc: Valorisation, durée, les détails du contrat signé avec New Balance

Le Losc et New Balance sont ensemble depuis 2016 et au moins jusqu’en 2026.

Seul club de l’élite du football français à évoluer sous les couleurs de New Balance, le Losc porte la marque américaine sur les maillots et tous les vêtements technique du club depuis 2016. Signé pour cinq ans, le contrat a été prolongé en 2021, pour une période de cinq saisons de plus, jusqu’au bout de l’exercice 2025-2026. Cela fera alors toute une décennie de collaboration entre les deux marques.

Losc et New Balance vers une collaboration de dix ans

A l’occasion de l’extension du partenariat, le contrat a été revalorisé au bénéfice du club lillois. Il lui vaut aujourd’hui de gagner près de 3,5 millions d’euros annuels, plus ou moins selon le merchandising des produits et selon les performances du collectif des Dogues sur la scène nationale (en Ligue 1 et en Coupe de France), ainsi qu’en coupes européennes quand, comme cette saison, il y participe.

Le cinquième partenaire technique le plus cher en Ligue 1

Cela fait de New Balance pour le Losc le cinquième contrat d’équipementier le plus valorisé, dans le contingent des clubs du football français après les partenariats du PSG avec Nike, de Puma pour l’OM, d’Adidas et de l’OL, ainsi que de l’AS Monaco et Kappa.

