De Thiriez à Labrune, l’évolution du salaire du président de la LFP

Vincent Labrune conserve son poste à la présidence de la LFP.

Vincent Labrune a donc été réélu ce mardi à la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP). Et haut la main, dès le premier tour, avec 85,67% des voix face à son seul adversaire Cyril Linette. Bien que cette nouvelle nomination fasse débat dans la sphère proche et plus lointaine du football, l’ancien patron de l’OM garde la confiance du conseil d’administration nouvellement élu, en dépit de dossiers sources de polémiques, comme la gestion des droits TV. Où sa rémunération à la tête de la Ligue de football.

Sitôt réélu, Vincent Labrune annonce vouloir réduire son salaire

Ce sujet est d’ailleurs si sensible, qu’il est l’un des premiers qu’il a évoqué à peine son élection entérinée, en annonçant sa volonté de réduire ses émoluments, sans toutefois préciser dans quelles proportions. C’est qu’à la fin de son mandat, Vincent Labrune était payé 1,2 millions d’euros annuels, l’intéressé l’avait lui même confirmé face à la commission d’enquête du Sénat sur la financiarisation du football français, arguant à ce sujet : « Le conseil d’administration de la Ligue, en l’occurrence les présidents de clubs, a décidé de porter ma rémunération à 1,2 million d’euros brut annuel, considérant l’investissement qui avait été le mien, les responsabilités qui sont les miennes et le benchmark du marché européen. »

Presque trois 3,5 fois mieux payés que les précédents présidents à la LFP

En quatre ans, le cacique du football professionnel français a multiplié par trois son salaire qui était au départ de 30 000 euros bruts mensuels sur 14 mois. Soit 420 000 euros par an. Ce qui était déjà supérieur à ses prédécesseurs au poste, Nathalie Boy de la Tour de 2016 à 2020 et Frédéric Thiriez, de 2002 à 2016. Ce dernier percevait sur la fin de son mandant, l’équivalent de 28 000 euros mensuels et celle qui lui a succédé était dans la même veine, à près de 30 000 euros par mois.

S’il avait été élu,Vincent Linette promettait de rogner de moitié sur le salaire du président de la LFP. Vincent Labrune a lui gagné au change sur sa précédente carrière de président dans le foot, à l’Olympique de Marseille où il était alors payait près de 60 000 euros bruts par mois.